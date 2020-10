Ministrul Afacerilor Interne a anunțat, marți, că va fi creat un centru de recoltare sânge și plasmă autoimună, urmând ca în viitor să fie realizată o bancă de plasmă „necesară tuturor compatrioților”. Totodată, Marcel Vela a precizat că 124 de angajați ai MAI s-au infectat cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore. „De la începutul pandemiei am înregistrat 4.117 cazuri de infecții și nouă cazuri de decese”, a mai spus demnitarul.

