Marcel Vela, în vreme de coronavirus: „Există o evaluare și o centralizare a tuturor știrilor, astfel încât dumneavoastră să le primiți centralizat, operativ și transparent” (VIDEO)

Ministrul Marcel Vela a precizat că achiziționarea termo-scannerelor pentru aeroporturile din țară nu ține de Ministerul Afacerilor Interne, ci de cel al Finanțelor.

„Cu coronavirusul și cu tot ceea ce ține de comunicarea cu problemele, cu statistica, așa cum știți am făcut un grup de comunicare strategică. Sunt buletine informative de două ori pe zi. Există o evaluare și o centralizare a tuturor știrilor, astfel încât dumneavoastră să le primiți centralizat, operativ și transparent”, explicat Marcel Vela.

Întrebat cât de eficiente sunt controalele de la graniță, ministrul Afacerilor Interne a răspuns: „Sunt proceduri care sunt respectate de fiecare dată. Dacă există un caz în care omul este suspect sau depistat, automat se face o anchetă microbiologică cu tot ceea ce s-a întâmplat de la intrare, până la momentul depistării. Dacă pe firul acestei anchete se constată că el nu a completat formularul sau l-a completat fals, n-a fost întrebat, evident că cei care n-au respectat procedurile vor plăti”.

