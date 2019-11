Marcel Vela, Ministrul Afacerilor de Interne, a fost primul alegător care s-a prezentat la vot, duminică, la secția de votare de la Liceul ”Jean Monnet”, din București.

Acesta a declarat că votul este o datorie morală pe care o au românii, din respect pentru cei care au murit acum 30 de ani pentru acest drept.

”Avem foarte multă treabă astăzi la minister, o să avem și videoconferință acum imediat, colegii din minister sunt la datorie și suntem toți in dispozitive, așa că a fost un motiv obectiv pentru că am venit la prima oră. Din respect pentru cei care acum 30 de ani și-au sacrificat viața ca noi, românii, să avem astăzi acest drept îi invit să voteze, indiferent de opțiunea lor. Până la urmă nu este doar un drept în amintirea lor, este chiar o obligație morală”, a precizat Marcel Vela.

