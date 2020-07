Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că autoritățile își doresc ca polițiștii din stradă să fie dotați cu mijloace de înregistrare audio-video, într-un timp cât mai scurt. Vestea vine pe fondul incidentelor în care au fost implicați agenți, din timpul stării de urgență și nu numai.

Polițiștii vor fi dotați cu mijloace de supraveghere audio-video, anunță Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne





„Mai există un subiect pe care l-am dezbătut, iar dumneavoastră l-ați analizat de-a lungul timpului, subiect care ne-a făcut să decidem, să ne dorim ca într-un timp cât mai scurt – uitați, după ce am făcut toate procedurile – să ajungem și la o finalizare concretă, în sensul în care, încă de anul trecut, din noiembrie, de la toate problemele pe care le-au avut unii polițiști de ai noștri în județul Vâlcea, în județul Prahova, unde au fost înregistrate acțiuni și dosare de ultraj inclusiv în perioada stării de urgență, să dotăm polițiștii din stradă cu mijloace de înregistrare audio-video, astfel încât contactul cu cetățeanul, contactul cu un suspect, cu un potențial infractor să poată fi documentat oficial și eficient, prin aceste mijloace de înregistrare”, a declarat Marcel Vela.



Secretarul de stat Bogdan Despescu, despre îmbunătățirea dotărilor structurilor și forțelor MAI





La rândul său, secretarul de stat Bogdan Despescu, chestor șef de poliție, a subliniat că „îmbunătățirea dotării structurilor MAI și forțelor din cadrul acestui minister reprezintă unul dintre obiectivele pe care ni le-am asumat la începutul mandatului, unul dintre obiectivele conducerii MAI”.

„După cum împreună am asistat, în urmă cu mai multe săptămâni, la prima achiziție importantă realizată la nivelul MAI de autospeciale, 6.744 de autospeciale, astăzi putem spune că împreună cu echipa din MAI continuăm. Continuăm cu achiziția de dispozitive, dispoztive de înregistrare care vor fi purtate de forțele MAI, respectiv Poliția Română și Poliția de Frontieră. Poliția Română a semnat contractul pentru achiziția a 12.000 de sisteme portabile. Valoarea acestui contract este de aproximativ 18 milioane de lei. Finanțarea pentru această achiziție este asigurată încă de la aprobarea Bugetului de către Guvernul României, la propunerea ministrului Afacerilor Interne. Am pornit în acest demers de îmbunătățire a dotării de la o analiză pe care am realizat-o la sfârșitul anului trecut. Am evaluat fiecare incident, fiecare caz în parte. Am făcut o paralelă cu autoritățile din alte state și am ajuns la concluzia că e nevoie de foarte multă dotare, printre care și aceste dispozitive”, a declarat Bogdan Despescu.

Secretarul de stat a explicat că „aceste dispozitive vor avea un regim foarte strict, cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal, și, de asemenea, vor fi stabilite proceduri pentru stocarea datelor astfel încât ele să fie puse la dispoziție, ulterior, în cadrul unor proceduri. Vă pot spune că au fost foarte multe cazuri în care colegi de-ai noștri au fost într-o situație în care nu au putut justifica datele de la fața locului. De asemenea, au fost incidente care au fost prezentate și în spațiul public – reamintesc aici cazul din noiembrie 2019, dintr-o localitate din județul Prahova, dar și ultrajele din decembrie 2019, din județul Vâlcea. Cred că prin acest demers, prin această achiziție, venim atât în sprijinul colegilor noștri care acționează în teren, dar și sprijinul cetățenilor. Vă pot spune că nu ne oprim aici. Continuăm demersurile pentru a eficientiza serviciul către cetățean și, bineînțeles, toate acestea cu obiectivul principal, siguranța cetățeanului”.

