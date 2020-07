Marcel Vela (MAI): Oamenii pot să se bucure de vacanță în siguranță pe litoral. Sănătatea publică poate fi asigurată doar printr-un efort comun al guvernanților, industriei și cetățenilor (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, consideră că oamenii pot „să se bucure de vancanță în siguranță” pe litoralul românesc și a anunțat că, duminică, reprezentanții HoReCa vor veni cu propuneri pentru un set de reguli de siguranță sanitară, în perspectiva redeschiderii restaurantelor. Demnitarul crede că răspândirea COVID-19 poate fi prevenită și limitată doar printr-un efort comun al tuturor actorilor implicați, guvernanți, industrie și cetățeni deopotrivă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.A GĂSIT UN CARD ÎNTR-UN BANCOMAT DIN RÂMNICU SĂRAT ȘI A ÎNCEPUT SĂ CUMPERE CU EL. A REGRETAT AMARNIC, DUPĂ CÂTEVA ORE. CE A PĂȚIT, E FĂRĂ PRECEDENT