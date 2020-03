Vela: Reuniunile de sub 200 de persoane se pot desfășura fără avizul DSP (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul interimar de Interne, a anunțat, la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, că sunt permise reuniunile de sub 200 de persoane fără avizul Direcției de Sănătate Publică.

În schimb, au fost adoptate alte măsuri menite să prevină răspândirea noului coronavirus:

