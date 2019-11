Ministrul de Interne, mesaj pentru responsabili înaintea turului 2: Nu vreau să se fugă din linia frontului, întrucât cei care fac infracțiuni nu iau pauză (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul de Interne, le-a cerut prefecților și șefilor structurilor MAI să nu „depună armele” și să fie „pe baricade”, astfel încât al doilea tur al alegerilor prezidențiale să se desfășoare fără probleme.

„Aș dori să încep prin a vă mulțumi tuturor pentru implicarea în tot ce a ținut de organizarea turului 1. Vă felicit și vă mulțumesc! Am reușit împreună să dovedim că o bună organizare, cu implicare maximă au dus la un rezultat foarte bun. Acesta arată că au scăzut evenimentele care țin de infracțiuni cu 60%, comparativ cu prezidențialele din 2014. N-am avut de soluționat situații grave și asta e, evident, o reușită datorată implicării tuturor factorilor responsabili.

Sper să nu mai avem situații premergătoare turului 2 cum am avut înaintea turului 1. Nu vreau în niciun județ să se întâmple ce s-a întâmplat la Arad, adică să se depună armele sau să se fugă din linia frontului, pentru că cei care fac infracțiuni sau contravenții nu iau pauză și atunci trebuie să găsim resurse să stăm cu toții pe baricade. Să ne implicăm, că o facem pentru România”, a declarat Marcel Vela.

