Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a prezentat, joi seară, principalele prevederi din Ordonanța Militară nr. 8, care actualizează regimul de restricții din România. Actul normativ va intra în vigoare în următoarele ore.



„În același timp aceasta este perioada în care fiecare își face planuri. Sunt conștient că mă adresez unui popor majoritar creștin, un popor cu frica lui Dumnezeu și format din oameni puternici moral și fizic. Au venit peste noi momente mai grele și mai tulburi decât ne imaginam vreodată. Știm prea bine că aceste vremuri au adus schimbări majore în viața tuturor. Pentru unii, distanțarea de cei dragi, pentru alții dezechilibre financiare, în vreme ce tragediile au lovit crunt în mulți dintre semenii noștri. Stând în casă și respectând recomandările autorităților, evitând pe cât posibil deplasările și interacțiunea cu alte persoane, vom reuși să intrăm mai repede în normalitatea pe care ne-o dorim cu toții. Știu că este greu. Știu că v-ați dori să fiți la Biserică în noaptea de Înviere și la masă, a doua zi, cu cei dragi. (...) Vom acorda o atenție deosebită respectării prevederilor legale în această perioadă, pentru că nu dorim să ne confruntăm cu o explozie a numărului de îmbolnăviri. Am suplimentat numărul patrulelor, astfel încât să fim pregătiți în cazul creșterii numărului de infracțiuni diverse”, a declarat Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne.

Printre prevederile din Ordonanța Militară nr. 8 se numără prelungirea suspendării zborurilor dinspre și spre Spania pentru încă 14 zile, începând cu 14 aprilie.

„Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, pentru agricultorii care prezintă cerrtificat de producători agricoli și, evident, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii de COVID-19”, a adăugat Marcel Vela.

Ministrul a precizat că Ordonanța Militară nr. 8 conține o anexă, în care sunt precizate și punctele de trecere a frontierei de stat româno-maghiare, prin care pot trece lucrătorii transfrontalieri. Acestea sunt: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșan, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petrea. Lucrătorii transfrontalieri care nu prezintă simptome nu vor mai trebui să stea în carantină odată după tranzitarea graniței.

Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână, arată Ordonanța Militară nr. 8.

„O altă solicitare primită, pe care am introdus-o în această ordonanță, este cu referire la exccepția de la măsura izolării la domiciliu sau carantinării pentru persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, mentenanță pentru tehnica medicală dacă nu prezintă simptome specifice COVID-19 și dacă prezintă dovada raporturilor contractuale cu beneficiari din România”, iar măsura se aplică și pentru zona de securitate națională, a subliniat Marcel Vela.

El a mai precizat că, pe perioada stării de urgență se interzice și se suspendă exportul pentru următoarele produse agroalimentare: grâu, orz, ovăz, porumb, orez, făină de grâu, soia, floarea soarelui, ulei de semințe, zahăr, produse de brutărie, patiserie, biscuiți, turte sau alte reziduuri solide rezultate din produse din domeniile cerealelor și panificației, tot ceea ce ține de zona aceasta care se referă la reziduuri, inclusiv pentru alimentarea industriei sau a agriculturii.

Tot pe perioada stării de urgență, spune ministrul, se interzice suspendarea sau încetarea activității centrelor din zona socială, care se referă la categorii vulnerabile, de genul persoanelor vârstnice sau oamenilor cu dizabilități. Măsura se aplică și mediului privat.

De asemenea, în timpul stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare-cumpărare de acțiuni ale pachetelor majoritare din Sistemul Energetic Național, indiferent de forma de proprietate a acestora.

„Pentru a evita în viitor ceea ce am văzut la Aeroportul din Cluj, începând de astăzi, autoritățile competente din România vor aviza orice transport aerian, chiar dacă aeroporturile sunt în subordinea autorităților județene. Așa cum știți, în România, unele aeroporturi sunt în subordinea autorităților județene, și mai puține sunt în subordinea Ministerului Transporturilor. Prin acest articol, competența totală pentru acceptul de sosire sau plecare a unor aeronave intră în competența Ministerului Transportului”, a mai spus Marcel Vela.

