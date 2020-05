Marcel Vela, ministrul de Interne, susține o declarație, miercuri, în Senatul României, unde legiuitorii dezbat și votează moțiunea simplă formulată de PSD împotriva sa. Demnitarul a subliniat că moțiunea, care se „deschide printr-o știre dovedită a fi falsă”, are un text „plin de ură”, și a subliniat că „virusul nu alege între dreapta și stânga, între PNL și PSD”. Ar mai fi de precizat că, luni, Camera Deputaților vota o altă moțiune simplă împotriva unui ministru liberal, „Pas cu pas am ajuns în colaps educaţional - PNL a creat România NeEducată", care era îndreptată spre Monica Anisie de la Educație.



„Departe de mine acest gând, deși în vremuri de luptă aprigă fiecare secundă contează pentru a bloca impactul negativ și pentru a fi alături de cetățeni, prin acțiuni concrete. Am primit cu un profund sentiment – încă nu îmi dau seama cum să îl definesc – titlul acestei moțiuni semnate de dumneavoastră. «Democrația românească în derivă. Cu Vela ruptă în timp de pandemie». Spun semnată, și nu scrisă de dumneavoastră, pentru că am auzit ca tabelele de susținere le-ați semnat în alb pentru toate moțiunile simple la adresa miniștrilor liberali”, a declarat Marcel Vela.

Demnitarul a continuat și a subliniat că, „înainte de a vorbi despre cele redactate de consilierul din staff-ul tehnic de la grupul PSD, vreau să vă adresez o întrebare și să îmi răspundeți”, și anume „care credeți dumneavoastră că este imaginea Parlamentului, astăzi, în ochii românilor?”.

„Cum apreciază românii această dezbatere, această întâlnire a noastră? Care este imaginea Senatului în ochii românilor, când văd că textul unei moțiuni se deschide printr-o știre dovedită a fi falsă, rostogolită în presă, astfel încât să aducă doza senzaționalului și a panicii. Ca să vă luminați, urmăriți interviul respectiv și o să vedeți că ați început moțiunea cu un fake news. Așa cu minciună este și afirmația că există jurnaliști care au dosare penale. Dacă știți dumneavoastră pe cineva, domnule Oprea, vă rog să îmi spuneți și mie, nu să citiți, fără să verificați, ce v-au dat consilierii de la grup. Oare noi mai avem credibilitate în fața românilor când venim cu minciuni de la acest microfon, acuzând miniștrii, acuzând Guvernul, care în această perioadă grea se luptă cu un inamic invizibil și agresiv pentru sănătatea românilor? Oare consideră dânșii că un astfel de text demn de un grup al unor senatori care se respectă și care reprezintă, și apără sănătatea cetățenilor ce i-au votat în județele lor este un text care reprezintă inclusiv cetățenii?”, a adăugat Marcel Vela.



Ministrul Afacerilor Interne a explicat că „virusul, doamnelor și domnilor senatori de la PSD, să știți că nu alege între stânga și dreapta, între PNL și PSD. Văd că vorbiți despre ură, despre o așa-zisă ură a mea la adresa bătrânilor, cum spuneți dumneavoastră și numiți în moțiune. Această ură a reieșit chiar din textul moțiunii. Fiecare frază din textul moțiunii este plină de ură. Nu mi-am creat alte așteptări, dar am sperat într-o perspectivă optimistă”.

