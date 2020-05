Marcel Vela, ministrul de Interne: Problema de la Timișoara se referea la atribuțiile și competențele Poliției naționale și Poliției Locale, care de multe ori fie se suprapun, fie sunt contradictorii (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a explicat luni, în direct pe B1 TV, că problema de la Timișoara se referea „la ceea ce înseamnă pe fond, nu pe formă, tot ceea ce ține de Poliția națională, Poliția Locală”, din punct de vedere al atribuțiilor și competențelor, „care sunt, de multe ori, fie suprapuse, fie contradictorii”.



Atribuțiile și competențele Poliției Locale și Poliției naționale se suprapun uneori sau chiar se contrazic





„Eu nu vreau să intru în polemică nici cu domnul Robu, nici cu alți lideri sindicali, fie de la Poliția națională, fie de la Poliția Locală. Vreau să precizez doar că este sau a fost o neînțelegere pentru că, din declarația mea de la o emisiune la care am fost în direct sâmbătă seară, a fost preluat trunchiat pe unele site-uri ce s-a discutat acolo, și a reieșit acest lucru, că eu, ca ministru al Afacerilor Interne, scot în evidență neapărat valorile pecuniare ale salarizării Poliției Locale în antiteză cu Poliția națională. Problema discutată acolo a fost, de fapt, la ceea ce înseamnă pe fond, nu pe formă, tot ceea ce ține de Poliția națională, Poliția Locală, și aici mă refer la atribuții și competențe, care sunt, de multe ori, fie suprapuse, fie contradictorii. În altă ordine de idei, eu am încheiat atunci – dacă vă uitați pe emisiunea respectivă sau preluarea scrisă de la emisiunea respectivă – am spus că, citez, trebuie evaluat în mod corect și cinstit cu toată lumea la masă ce este de făcut în viitor. Țin foarte mult și la Poliția Locală, pentru cei care nu știu, pot afla acum, am fost 12 ani primar al municipiului Caransebeș, am avut Poliție Locală în subordine, am preluat-o de la statutul de gardieni publici prin 2004, parcă, prin 2007, 2008 s-a transformat în Poliție Comunitară și apoi, după trei, patru ani, în Poliție Locală”, a declarat Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.



Marcel Vela, ministrul de Interne, despre eventuala reapariție a sectoristului





Întrebat dacă vede drept oportună analiza efecutată la nivelul conducerii MAI și Guvernului Orban în ansamblu privind reapariția așa-zisului sectorist, sau polițistul de proximitate, Marcel Vela a răspuns: „Dacă vă aduceți aminte, eu am demarat încă din luna decembrie, iar în ianuarie a fost o evaluare, am avut foarte multe sindicate la discuții, am întrebat conduceri inspectoratelor județene, conducerile centrale ale tuturor armelor din subordine. Mai mult, am solicitat păreri de la atașații de Afaceri Interne, pe care îi avem la ambasadele din alte state din Europa, dar și de la specialiștii din ambasadele din București ale statelor care au aici reprezentanțe diplomatice. După ce am analizat toate propunerile, sunt vreo 400, multe din ele veneau cu această idee pe care am avut-o și eu, și dumneavoastră, reapariția acelui sectorist, sau polițistul de proximitate, să poată să cunoască la firul ierbii tot ceea ce înseamnă fenomen infracțional. Chiar un subiect de acest gen poate fi abordat bilateral, și de Poliția Locală, și de Poliția națională”.

Referitor la posibilitatea ca restructurarea MAI să afecteze prezența Poliției Locale sau chiar reapariția sectoristului, ministrul Marcel Vela a explicat: „Nu, ideea este pe fondul restructurării și analizei pe care am făcut-o, printr-o dezbatere foarte largă și profundă, reforma este analizată strict pe MAI. Nu avem treabă cu Poliția Locală. Poliția Locală trebuie să rămână și să își facă datoria”.