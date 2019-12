Marcel Vela, ministrul de Interne: La fel ca restul armelor, DSU va fi suspus unui audit general, nu Arafat personal. Vor fi investigate atât intervențiile slabe, cât și achizițiile (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a subliniat că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Departamentul pentru Situații de Urgență vor fi supuse unui audit general, și nu Raed Arafat pe persoană fizică, în care vor fi analizate atât intervențiile organizate prost, cât și licitațiile sau achizțiile.



„Noi controlăm IGSU și DSU. Nici la Jandarmerie nu îl controlăm pe domnul Florea, ci vom face un audit pe toată Jandarmeria. Acest lucru înseamnă, și la domnul Arafat, de la intervenții care nu sunt foarte bine organizate, și au existat destule în istoria recentă, iar lumea a trecut prin drame și prin situații dificile, până la licitații, achiziții”, a afirmat, luni seară, Marcel Vela, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Bună, România!” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



El a explicat că un ministru, care preia un minister „de o asemenea anvergură și complexitate”, „trebuie să știe ce ia”.



„Nu știu ce face domnul Arafat, am auzit că aseară s-a victimizat oarecum la o altă televiziune, ca dacă pleacă, dacă e demis, are unde să plece. Vreau să spun un lucru. Domnul Fifor n-a preluat ministerul pe proces-verbal, așa cum prevede legea, de la doamna Carmen Dan. Când am venit eu aici, nu mai era ministru domnul Fifor. Nici eu n-am preluat și orice manager sănătos la cap, când vine și ia un minister de o asemenea anvergură, de o asemenea complexitate, cu atâta lume, cu o paletă de activitate atât de mare, trebuie să știe ce ia. Adică peste trei, șase luni nu pot să mă risc să îmi spună cineva că în minister este o bombă, dar care e de pe vremea altora. Atunci soluția normală pentru oricare dintre noi este auditul. Ministerul are angajați, are un serviciu de audit. Atunci am decis la toate armele, la toate departamentele să facem un audit, să vedem cum stăm.



Domnul Arafat văd că a intrat în rezonanță și trepidații, cei care îl susțin și îl victimează că nu știu ce se întâmplă. Va urma un audit și la Jandarmerie, și la Poliția de Frontieră, și la Poliția națională”, a adăugat Marcel Vela.

