Marcel Vela, ministrul de Interne: Poliția Locală din Voluntari are pistol Glock și Jeep, pe când Poliția Română are Carpați din 1974 și Logan, cu cauciucuri învechite

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a declarat că Poliția Română are nevoie de dotări elementare, în condițiile în care a rămas cu mult în urmă din acest punct de vedere comparativ cu polițiile locale, a căror logistică a fost asigurată de primării, potrivit euractiv.ro.



„La Voluntari Poliția Locală are jeep-uri, costume, pistoale Glock sau Beretta, pe cînd polițistul nostru național are Logan, cauciurile nu sînt schimbate și pistol Carpați din 1974”, a declarat, vineri, într-un interviu acordat Europa FM, Marcel Vela.



Ministrul de Interne a anunțat că legea de funcționare a Poliției și Statutul Polițistului ar putea fi modificate în prima parte a anului viitor, prin ordonanță de urgență.



Ministrul de Interne vrea să sporească competențele Poliției Române, astfel încât cei care au atribuții în combaterea criminalității să poată folosi armamentul din dotare fără frica de a face pușcărie.