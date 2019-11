Ministrul de Interne susține că putem avea „bănuieli rezonabile” că informații despre ordine date pe 10 august 2018 din M.A.I. ajungeau la politicieni aflați atunci la putere. Marcel Vela: Vor fi multe surprize (VIDEO)

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, pentru B1 TV, că putem avea bănuieli rezonabile că informații despre ordine date din Ministerul de Interne, în timpul protestului din 10 august 2018, ajungeau la oameni politici aflați la putere la acea vreme. Vela a susținut că în acea zi nu a existat nicio amenințare din partea demonstranților la adresa instituțiilor statului.

Carmen Dan a declarat joi că mare parte din raport fusese deja declasificat, așa că nu e mare lucru faptul că acum au mai fost declasificate una-două pagini.

În replică, Vela a susținut că tocmai aceste pagini pot conține esența: „Tocmai acel procent de 10-15% poate fi esența acestui raport. DIICOT poate folosi raportul, dar nu-l poate face public. În cadrul procesului, la tribunal, dacă ar fi fost secretizat, dumneavoastră, jurnaliștii, românii, victimele din 10 august n-ar fi putut cunoaște detaliile acestui raport. Desecretizarea facilitează ancheta penală, dar, esențial, facilitează accesul publicului la datele din acest raport”.

