Marcel Vela, despre noul său consilier: „Traian Berbeceanu, un specialist în destructurarea rețelelor infracționale” / Ministrul promite o operațiune de amploare marți (VIDEO)

Traian Berbeceanu, noul șef de cabinet al ministrului de Interne, este un specialist în destructurarea rețelelor infracționale, a afirmat Marcel Vela, titular portofoliului, în direct pe B1 TV.



„Pentru că și dânsul, și consilierul inspectorului general de la IGPR, al domnului chestor Vasilescu, este domnul Antonescu, specialist de marcă în ceea ce înseamnă cercetarea criminologică, la fel și domnul Berbeceanu este un specialist în destructurarea rețelelor infracționale, să nu le zic mafiote. Am nevoie de un consilier în acest domeniu, pentru că eu, totuși, am făcut politică, administrație și management, dar nu sunt specialist în infracționalitate, iar atunci am nevoie în acest domeniu să mă consilieze cineva”, a afirmat Marcel Vela, în emisiunea „Bună, România!” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



Întrebat dacă nu cumva este riscantă această numire, având în vedere că Traian Berbeceanu este anchetat într-un dosar pentru mai multe infracțiuni, în care a fost achitat în primă instanță, Marcel Vela a răspuns: „Până la proba contrarie, dânsul este nevinovat, mai ales că este achitat și în primă instanță. Eu am încredere foarte mare și în justiția din România și cred că se va rezolva până la urmă într-o formă corectă și bună pentru Berbeceanu”.



Ministrul Afacerilor Interne a promis că, marți, structurile din subordinea sa vor realiza o nouă operațiune importantă în zona de luptă anti-mafia.



„Eu zic că, într-o lună de zile, ați văzut destul de multe lucruri. Dincolo de faptul că am organizat alegerile, am desecretizat raportul sau convorbirile. Și cu interlopi, să știți, sunt foarte multe acțiuni care există în fiecare zi în județe. Au fost destructurate rețele. Ce s-a văzut la televizor a fost mai mult partea spectaculoasă, cu armele de la Caraș-Severin, cu legăturile de azi de la Arad și zona de vest dinspre graniță. Mâine o să vedeți altele și mai spectaculoase”, a mai adăugat Marcel Vela.

