Un polițist din Bacău a vrut să se sinucidă. Ministrul Vela: Mi-a spus ce are pe suflet și a renunțat. O să vină la București, să stăm la o cafea (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat că a discutat la telefon cu un polițist din Bacău care amenința că se sinucide. Acesta a spus „ce are pe suflet” și, văzând deschiderea din partea ministrului, a decis să renunțe și chiar va veni la București să discute mai amănunțit cu Vela.

„Cine v-a spus că tentativa de sinucidere e cauzată de faptul că nu privesc cu ochi buni (reorganizarea din Poliție) v-a dat o știre mai puțin corectă. Am discutat personal cu băiatul de la Bacău, un agent de la Poliția Rutieră. A avut ceva pe suflet.

Am vorbit la telefon și mi-a spus ce are pe suflet și a renunțat la sinucidere.

I-am spus că vreau să aflu care e motivul acestui gest până la urmă dramatic. Mi-a explicat omul la telefon. M-am oferit să merg la Bacău, chiar am pregătit un elicopter să plec azi dimineață. S-a răzgândit văzând deschiderea și o să vină la București, să stăm la o cafea, să-mi spună tot ce are pe suflet.

I-am promis că nu divulg discuția mea cu el. Oricum, nu are legătură cu restructurarea Poliției sau cu sindicatele”, a declarat ministrul Marcel Vela.

