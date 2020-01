Vela anunță un proiect cu norme obligatorii pentru conducătorii de trotinete: Ne dorim să creștem nivelul siguranței rutiere (VIDEO)

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat că în acest moment se lucrează la un proiect de lege care să stabilească norme obligatorii pentru conducătorii de trotinete.

Vela a precizat că scopul este creșterea siguranței rutiere în România, dat fiind că în ultimii ani s-au produs 192 de accidente rutiere în care au fost implicate și trotinete.

„Există un fenomen - folosirea trotinetelor electrice, care au generat foarte multe accidente. MAI a elaborat un proiect de Ordonanță a Guvernului care va modifica și completa Ordonanța de Urgență 195/2005 privind circulația pe drumurile publice, prin introducerea unor prevederi referitoare la utilizarea trotinetelor electrice pe drumurile publice.

Ne dorim creșterea nuvelului siguranței rutiere în România prin prevenirea accidentelor în care sunt implicate trotinetele electrice.

Proiectul stabilește norme de conduită obligatorii pentru conducătorii de trotinete.

În perioada 2016-2019 au fost înregistrate 1923 de accidente rutiere cu implicarea conducătorilor de trotinete, soldate cu un deces, 37 răniți gravi și 156 răniți ușor”, a declarat ministrul de Interne.

Miercuri, MAI va organiza și o dezbatere privind acest proiect la care pot participa toți cei interesați, a mai precizat Marcel Vela.

