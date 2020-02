Reacții după crima care a îngrozit România: Ministrul de Interne, anunț despre proiectul de lege privind brăţările electronice (VIDEO)

Se iau primele decizii după crima din Chitila. Ministrul demis al Internelor, Marcel Vela, vrea să urgenteze dezbaterile în Parlament pe proiectul de lege privind brăţările electronice, cu care se pot monitoriza persoanele agresive, cu ordin de protecție pe numele lor. Între timp, Corpul de Control al Inspectoratului General al Poliţiei Române verifică dacă poliţiştii din Chitila puteau face ceva mai mult pentru a apăra viaţa femeii, informează B1 TV.

„Această tragedie arată că inițiativa legislativă cu privire la brățările electronice, o inițiativă la care am participat și eu ca senator, va trebui discutată în regim de urgență”, a declarat Vela.

