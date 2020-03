Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, propune revizuirea ordinului de ministru care reglementează modalitatea de transport al unui deținut către o unitate medicală.

Declarația a fost făcută ca răspuns o întrebare referitoare la situația fostului ministru Sorina Pintea, care se află în Arestul Central, după ce ar fi fost prinsă în flagrant luând mită, într-o anchetă DNA ce vizează achiziționarea de echipamente specifice luptei anti-coronavirus. Cum ea a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital, avocații săi susțin că fostul ministru nu a avut parte de un comportament corespunzător din partea autorităților.

„Eu, dacă exprim o părere personală în timpul unei anchete, pot influența ancheta. Aștept rezultatele anchetei. Ce am mai constatat eu, pe lângă amănuntele evocate de dumneavoastră, e că în 2018 a fost emis un ordin de ministru, care reglementa modalitate de transport al unui detinut către o unitate medicală, unde erau explicit prezentate doar anumite situații. Propun, acum am urcat pe Transparență Publică, pe site-ul ministerului, o revizuire a acestui ordin, astfel încât să nu rămână culpa la polițist sau la cel care manageriază respectivul arest sau respectiva unitate de deținere, și cel care decide modalitatea de transport să fie medicul. Un medic are cunoștințe medicale și poate spune cum sau în ce mod să se aplice un mandat”, a declarat Marcel Vela, ministrul Afacerilor Intene, joi, la Palatul Parlamentului.

Întrebat când este gata ancheta cu privire la maniera în care a fost transportată Sorina Pintea și ce riscă polițsta acuzată că a bruscat-o, Marcel Vela a răspuns: „Sunt mai multe variante, dar repet, nu vreau să mă pronunț pe concluziile anchetei, fiindcă aș influența ancheta. O să vedeți la timpul potrivit. Ați văzut și până acum că am luat efectiv, în mandatul acesta scurt, măsurile care se impuneau în funcți de ceea ce decidea controlul”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.