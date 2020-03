Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a subliniat că protestul organizat marți de polițiști, în fața sediului MAI - concomitent cu momentul în care instituția își prezenta bilanțul, este unul neautorizat. Totodată, diminitarul l-a criticat virulent pe „pensionarul” Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual, și susține că acesta urmărește un mandat în Parlamentul României.

„Sunt un adept al dialogului și respect dreptul la liberă exprimare, deși vreau să precizez că, astăzi, acum, aici, polițiști care trebuie să aplice legea și care vă dau dvs. amenzi atunci când faceți un protest care n-are autorizație, tocmai ei au făcut un protest neautorizat. Ca să subliniem caracterul, devotamentul și profesionalismul unor polițiști, care fac proteste fără a fi autorizați. Am dorit să discut cu ei, ca orice manager, care discută cu colegii, subalternii pe care îi coordonează la un moment dat”, a declarat Marcel Vela, marți, după discuția cu protestatarii.

El a acuzat conducerea SNPPC de „opacitate” și a explicat că Dumitru Coarnă are, la sindicat, un salariu mai mare decât ministrul însuși.

„Așa cum ați văzut, există o opacitate din partea conducerii acestui sindicat. Vreau să știe lumea, sunt 16 sindicate în MAI. Acest sindicat e condus de un pensionar, pentru că nu este angajatul MAI. Este un pensionar al MAI, care convinge într-un mod mai mult sau mai puțin profesionist anumiți lideri de sindicat din țară, care au venit astăzi aici să ceară un lucru, care deja ieri era stabilit, era discutat.



Ei știu că e imposibil, dar ce face aici pensionarul care conduce sindicatul și care are un salariu la sindicat mai mare decât ministrul Afacerilor Interne... are preocupări electorale și veți vedea peste două luni, și viața îmi va da dreptate, că va fi un frumos candidat politic pentru Parlamentul României. Este o diversiune și, din păcate, au căzut în această capcană membri de sindicat onești, care au venit aici să strice un moment frumos, chiar al activității lor”, a adăugat Marcel Vela.

Ministrul a explicat că„ în acest minister este o încrengătură între sindicate, prin care ei cer doar așa: salarii mărite, pensii enorme, ieșit la pensie mult mai devreme. Dincolo de a cere bani, cât mai mulți bani, cât mai multe sporuri, cât mai multe salarii, cât mai multe pensii, ar trebui să se întrebe ce fac ei pentru România și minister, în afară de a băga vuvuzele când se cântă imnul național. E o chestiune de dovadă a patriotismului și, până la urmă, o jignire a celorlalți membri sinceri de sindicat, care au stat acasă. Să vă ar ăt mesaje, dar acum nu este momentul, ale sindicaliștilor din Timiș (n.r. - tot din SNPPC) și din alte părți, care se delimitează de acest gest. Drept dovadă că sunt câteva zeci”.

„Vreau să clarific ceva despre imaginea proastă a ministerului. Ministerul este foarte amplu, avem jandarmerie, Poliție de Frontieră, ISU, prefecturi. Dânșii reprezintă doar un segment, IGPR, nu reprezintă tot ministerul. Ei, în mod normal, ar fi trebuit ca toate aceste revendicări să le facă la IGPR întâi”, a mai declarat Marcel Vela.

Întrebat cât de afectată este imaginea ministerului de evenimentele de anvergură din trecut, precum cazul Caracal sau dosarul protestului antiguvernamental al diasporei din 10 august 2018, Marcel Vela a răspuns: „Cazul Caracal, 10 august, alte lucruri care se întâmplă. Am început de anul trecut teste de integritate. DGA a descoperit o grămadă de polițiști corupți, iar unii dintre ei sunt în sindicatul domnului”.

