Vela: Nu am declarat că vreau să-l schimb pe Arafat, dar s-a născut în dezbateri ideea că trebuie evaluat în aur / Întrebat dacă are încredere în șeful DSU: S-au întâmplat lucruri care m-au dezamăgit un pic

Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat că îi e greu să spună dacă are încredere în Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, deoarece în ultima perioadă s-au întâmplat lucruri care l-au „dezamăgit un pic”.

„Nu am declarat niciunde că vreau să-l schimb. Bine, nici domnia sa n-a spus că vrea ministrul să mă schimbe (...) Dar s-a născut pe Facebook, în comentarii politice, în dezbateri că domnul Arafat trebuie evaluat în aur sau nu ştiu ce metale preţioase, că cum îndrăzneşte nu ştiu cine să facă...s-au făcut liste de susţinere a unor suporteri. Am fost anunţat că acum două seri nu ştiu cine vrea să facă un protest, 10 sau 15 persoane s-au organizat să facă un protest. Şi am rămas mirat, adică Jandarmeria nu a făcut nici protest, nici nu s-a dus la televizor să se vaite, Poliţia de Frontieră la fel, auditul nu este finalizat, de ce să perturbăm societatea, să facem aşa o atmosferă neprielnică E un audit normal, firesc, în orice ţară civilizată şi într-un minister în care eu am preluat o situaţie delicată", a declarat Marcel Vela, la Digi24.

Întrebat dacă are încredere în Raed Arafat, Marcel Vela a răspuns: „E o întrebare la care mi-e foarte greu să răspund, pentru că în ultima perioadă s-au întâmplat lucruri care pe mine m-au... nu uimit, să spunem, dezamăgit un pic”.

Vela a mai spus că a cerut audit în toate instituţiile din cadrul M.A.I., iar cel de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă nu a fost finalizat: „Eu ca să respect legea şi să fac o linie de demarcaţie între ce a însemnat PSD-ul în ministerul ăsta şi ce înseamnă PNL, nu am altă soluţie decât să fac un audit”.