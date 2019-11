Marcel Vela: Am înțeles că Dăncilă a spus că 90% au desecretizat ei raportul. E un fake news / Afirmațiile lui Fifor sunt tardive și electorale (VIDEO)

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat că a vrut să se asigure că raportul necesar în ancheta 10 August va fi desecretizat tocmai pentru a răspunde dorinței populației de a afla adevărul.

„Toate instituțiile au fost deschise și au fost de acord, trimițând avizele necesare. Luni am promis că voi desecretiza dosarul săptămâna aceasta și azi, la ora 9.00, a fost desecretizat raportul”, a declarat Marcel Vela, pentru B1 TV.

Întrebat despre declarațiile predecesorilor săi, care au spus că nu au putut desecretiza raportul pentru că s-au opus mai multe instituții, Vela a răspuns: „Fiecare cu abilitățile manageriale, cu stilul, cu abordările noastre. Nu vreau să vorbesc de ce putea sau nu să facă domnul Fifor, eu am putut. Eu dacă eram în locul domnului Fifor și voiam să desecretize, ieșieam public și spuneam: ”instituția X, Y, Z nu vrea; din acest motiv, deși noi vrem să aflăm adevărul și să vă prezentăm stuația, se opun niște instituții”. Acum domnul Fifor face pe... cum să zic eu, că nu vreau să-l jignesc... face asemenea afirmații tardive și electorale”.

