Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat că în această săptămână va fi realizat planul de reorganizare a Poliției Române, în urma consultării cu structurile ministerului. El a precizat că nu va emite acum un punct de vedere pentru că nu vrea să influențeze, ci va aștepta întâi ca toate propunerile să ajungă la minister.

„Principiul acestei eficientizări e legat de faptul că cetățenii să simtă că MAI e alături de ei, să-l aprecieze și, în această cotă de apreciere, Ministerul să crească mai mult de 30%. Ministerul nu e doar o instituție, ci o necesitate pentru români”, a punctat Vela.

