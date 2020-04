Marcel Vela, noi precizări despre viața românilor după 15 mai. Cum vor fi relaxate restricțiile

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a explicat că felul în care vor fi relaxate restricțiile de carantină „depinde de cum ne comportăm încă două săptămâni și jumătate”, astfel că este prea devreme pentru a anunțat care locuri vor fi deschise, și care nu odată cu momentul 15 mai, când România ar putea ieși din starea de urgență. În direct pe B1 TV, miercuri seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, demnitarul a explicat și ce presupune o stare de alertă, noua situație excepțională ce ar putea fi instituită, după caz, pe întreg teritoriul țării sau în anumite zone la jumătatea lunii viitoare.



Întrebat dacă parcurile vor fi deschise după 15 mai, Marcel Vela a răspuns: „Eu aș dori să nu fac previziuni și nici estimări, pentru că totul depinde de cum ne comportăm încă două săptămâni și jumătate. Așa cum am fost responsabili și conștiincioși fiecare dintre noi, de Sărbătorile Pascale am rezistat tentațiilor și dorințelor de a ieși în parcuri, de a merge la grătar, de a ne întâlni cu prietenii, drept dovadă că acum nu suntem într-un vârf de pandemie, nu avem creștere de cazuri înregistrate, cred că dacă mai rezistăm două săptămâni și jumătate, putem din 15 mai să ne gândim și la parcuri și la alte variante în care măsurile pot fi relaxate”.

Referitor la posibilitatea de a deschide și restaurantele, într-un scenariu pozitiv, ministrul a subliniat: „Nu vreau să dau concret niciuna din variantele de relaxare, pentru că ele vor fi decise la momentul potrivit. Având în vedere că sunt acum în ipostaza, situația în care gestionez aceste probleme, orice previziune a mea va crea sau, să spunem, va naște anumite proiecte, decizii ale celor care dețin terase, de exemplu, sau ale celor care doresc să facă anumite activități. Chiar am un prieten, care are o terasă, și m-a întrebat dacă din 15 mai se vor deschide. La fel i-am răspuns și lui, că nu pot să estimez acum, pentru că totul depinde de cum ne comportăm”.

Despre weekendul viitor, care este marcat de 1 mai, dată la care tradițional românii făceau grătare sau plecau la mare, Marcel Vela a afirmat: „Avem în atenție orice problemă, evident, care poate crea riscuri, care poate duce la răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus. În acest sens am mărit proiectul de efective, care vor lucra în acest weekend, inclusiv toate unitățile vor fi atente, vom aplica toate măsurile cuprinse în ordonanțe. Așadar, va fi o muncă la fel de titanică, probabil, ca și de Sărbătorile Pascale, dar Ministerul Afacerilor Interne va fi la datorie”.

Întrebat dacă românii pot merge la grătar de 1 mai, dar și ce amenzi riscă în cazul în care acest lucru nu este posibil, iar ei nu respectă restricțiile, demnitarul a precizat: „Nu puteți să vă duceți la grătar în acest weekend, de 1 mai. Pe balcon, în curte, dar să nu fie mai multă lume. Amendă de la 2.000 de lei, până la 20.000”.

Marcel Vela este de părere că situația din ultimele zile, când peisajul urban a părut ușor mai aglomerat decât în săptămânile trecute, este consecința „măsurii aplicate în Ordonanța Militară nr. 10. Mulți oameni merg, de exemplu, din București către zonele rurale, să își îngrijească livada, curtea, grădina. Unii dintre ei în zona de proximitate, în perimetrul apropiat Bucureștiului, au proprietăți. Există într-adevăr această mișcare, dar noi o comparăm evident cu liniștea de săptămâna trecută. Pe studiul nostru comparativ, vă dau un exemplu, înainte de starea de urgență, în București, erau înregistrați cam 120.000 de utilizatori ai aplicației de navigație folosită de foarte multă lume, iar acum, în cursul zilei de astăzi, în jurul prânzului, au fost doar 4.000 de utilizatori. Deci nu e o situație care să ne alarmeze, un trafic infernal”.

Întrebat ce presupune starea de alertă, Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a spus: „Ca stare de alertă, ea este implementată conform prevederilor unei OUG din 2004 și se referă la punerea în aplicare a unor planuri de acțiuni și măsuri de prevenire, de avertizare a populației, de înlăturare a consecințelor unei situații de urgență, care a produs această necesitate a instituirii stării de alertă. În această situație de stare de alertă, conform ordonanței de care am amintit, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență declară, cu acordul primului-ministru, starea de alertă la nivel național sau la nivelul mai multor județe, ședința fiind condusă chiar de primul-ministru. Coordonarea revine, așadar, în speță CNSSU, care poate lua anumite decizii. Deciziile devin automat norme de reglementare a ceea ce facem noi în continuare. Ca detaliu tehnic, cu siguranță unele norme, care acum au fost emise în cele 10 ordonanțe, vor fi preluate prin decizia CNSSU, la momentul intrării într-o stare de alertă”.

