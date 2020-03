Mesajul ministrului de Interne pentru românii care vor să revină în țară. Cum pot afla dacă trebuie să stea în carantină sau în izolare la domiciliu (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul de Interne, i-a îndemnat pe românii aflați în străinătate care țin morțiș să revină acasă în perioada Paștelui să intre pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică pentru a vedea acolo, în funcție de zona din care se întorc, dacă vor trebui să stea 14 zile în carantină sau în izolare la domiciliu.

Totuși, autoritățile au făcut apel în mod repetat la românii din Diaspora să nu vină acasă de Paște căci, prin repetate deplasări, cresc șansele răspândirii noului coronavirus. „Românii din afara granițelor ne sunt dragi. Ne dorim să-i vedem, ne-am dori să fim împreună, dar în acest an, de aceste sărbători nu se poate. Este trist, dar trebuie să fim sinceri pentru a nu crea așteptări care pe urmă nu se împlinesc”, declara președintele Klaus Iohannis, pe 19 martie. (Detalii AICI)

Românii care se întorc în țară „să verifice site-ul Institutului Național de Sănătate Publică. Acolo țările au coduri - roșu, galben - și la fiecare evaluare sunt retricții. Cod roșu - carantină, cod galben - izolare. Aunt etapizate aceste măsuri. Dacă vine cineva acum din China, e în zonă galbenă, Olanda la fel era cel puțin dimineață. Acum poate e altfel... Să știe fiecare compatriot acum că pe acel site găsește toate detaliile cu privire la codurile care clasifică zonele. Zona roșie - carantină instituționalizată 14 zile, zonă galbenă - izolare la domiciliu 14 zile. Dacă azi vine din Italia, Spania, Franța, Germania și Iran parcă intră direct în carantină, din alte state, Canada sau alte zone, pe acel site vede și stie că se duc în izolare”, a declarat Marcel Vela, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.