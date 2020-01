Ministrul de Interne, despre unii sindicaliști: Și-au mai făcut un pic de propagandă electorală, pentru că înțeleg că vor să candideze la Parlament (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat că în această săptămână va fi realizat planul de reorganizare a Poliției Române, în urma consultării cu structurile ministerului. În acest context, sindicatele l-au acuzat pe ministru că vrea să facă schimbări pe care nu le-a discutat cu reprezentanții angajaților și că timpul e prea scurt pentru a veni cu propriile lor idei. În replică, Vela a susținut că unii sindicaliști fac propagandă electorală, pentru că vor să candideze la alegerile parlamentare.

„Consultarea cu sindicatele se va face în această săptămână, după ce colectăm toate propunerile din țară. Inspectoratul de Poliție a făcut un exces de zel și a trimis și la inspectoratele județene să vină cu propuneri, iar acolo, la nivel local, inspectorii-șefi, la rândul lor fiind foarte deschiși în dialogul cu sindicatele, i-au invitat și pe ei la discuții. Asta nu înseamnă că la nivel național nu ne consultăm în această săptămână.

A fost o speculație, să nu zic diversiune, ca sindicaliștii să-și mai facă un pic de propagandă electorală, pentru că înțeleg că unii vor să candideze la Parlament”, a declarat ministrul Marcel Vela.

