Vela anunţă verificări în mai multe judeţe, după ce s-a descoperit că la ISU Dolj 101 cadre militare sunt rude: „S-ar putea ca această epidemie să fie în toată ţara” (VIDEO)

Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat că se vor face verificări în mai multe judeţe, după ce presa a relatat că la ISU Dolj 101 de cadre militare angajate sunt rude între ele.

Ministrul a mai precizat că, luni, Corpul de Control a plecat la Dolj pentru verificări la ISU.

„Evident că această verificare se va extinde şi la nivelul altor judeţe, pentru că s-ar putea ca această epidemie să fie în toată ţara”, a punctat Vela.

Întrebat ce poate face dacă se dovedeşte că persoanele respective au luat concursul de angajare, Vela a spus: ”O să vedeţi”.

