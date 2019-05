Maria Grapini a votat la europarlamentare: ”Nu am votat referendumul, pe de-o parte, pentru că întrebările sunt neclare”

Eurodeputatul Maria Grapini, care candidează pe lista PSD, a declarat că a votat pentru Parlamentul European, dar nu și la întrebările referendumului, potrivit Agerpres.



„Am votat cu speranţa ca România să fie reprezentată în Parlamentul European de oameni care să ceară ca România să fie un stat membru egal cu celelalte, am votat pentru o mai bună reprezentare din punct de vedere al susţinerii României. Sper să fie o unitate a românilor, cei 32 de europarlamentari să fim uniţi pe proiectele importante pentru România şi pentru români. Sigur, România înseamnă şi românii din celelalte ţări în care trăiesc, România nu este completă fără ei, mă bucur că am văzut o prezenţă mare la vot şi sper să avem o reprezentare pe măsură în Parlamentul European", a afirmat Maria Grapini, la ieşirea de la urne.



Așadar, demnitarul european a precizat că pentru referendum nu a votat.



„Nu am votat referendumul, pe de-o parte, pentru că întrebările sunt neclare şi mi se îngrădeşte dreptul de a răspunde la întrebările cumulate într-o singură întrebare. Pe de altă parte, în timpul campaniei s-a spus că în aceste întrebări sunt puse şi lucruri care sunt acum în Constituţie. Referendumul este consultativ, dar îmi doresc să avem o modificare a Constituţiei pentru că sunt multe lucruri de definit foarte clar tocmai pentru a nu mai fi confuzii între atribuţiile instituţiilor democratice din România", a explicat Maria Grapini.