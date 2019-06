Maria Grapini cere MĂSURI URGENTE în Valea Uzului: ''Etnicii maghiari instigă populația majoritară!''

Europarlamentarul PSD Maria Grapini le-a cerut autorităților să intervină de urgență la cimitirul eroilor din Valea Uzului, acolo unde ”etnicii maghiari, în prezența liderilor lor, instigă populația majoritară”. Forțele de ordine trebuie să intervină împotriva protestului neautorizat!, a mai susținut Grapini.

”Constat cu tristete ca, azi in zi de mare sarbatoare - Inaltarea si Ziua Eroilor, etnicii maghiari in prezenta liderilor lor, instiga populatia majoritara, nelasant romanii sa-si comemoreze eroii! Solicit urgent interventia institutiilor abilitate pentru dezamorsarea conflictului! Lantul uman este de fapt un protest neautorizat si fortele de ordine trebuie sa intervina! Statul democratic are Legi, Constitutie care trebuiesc respectate de toti cetatenii indiferent de etnie si religie!”, a scris Grapini, pe Facebook.

Cu ocazia Zilei Eroilor, sărbătorită în fiecare an simultan cu Înălțarea Domnului, mai multe asociații românești au anunțat că se vor deplasa la Cimitirul Valea Uzului, pentru a-și aduce omagiile pentru ostașii români. Peste 1.000 de maghiari au format un lanț uman în fața cimitirului, pentru a nu le permite asociaților românești să-și desfășoare manifestația. În cele din urmă, românii au reușit să intre în Cimitir.