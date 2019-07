Maria Grapini a zbierat la Donald Tusk și i-a trasat sarcini noului președinte al Parlamentului European. Eurodeputații s-au speriat (VIDEO)

Europarlamentarul Maria Grapini l-a certat pe Donald Tusk chiar de la tribuna Parlamentului European. Social-democrata l-a dojenit pentru că... nu și-a făcut treaba.

Zbierând cu patos, Maria Grapini a alternat reproșurile cu lecții de geopolitică: ”Ce lăsați ca moștenire, domnule președinte Tusk, în urma acestui mandat? Lipsă de transparență și un dezechilibru total în instituțiile europene între Est și Vest și nu mă refer doar la liderii celor trei instituții, mă refer și la funcționarii care lucrează în instituțiile europene! Mai lăsați o strategie incoerentă, legată de lărgirea Uniunii Europene, o procedură nespecifică democrației - majoritatea în Consiliu și lăsați două state pedepsite, România și Bulgaria! Avem Rezoluția Parlamentului, ați promis de nenumărate ori că vă veți încheia mandatul cu România și Bulgaria în Schengen, pentru că întrunim toate condițiile tehnice, încă din 2011!”.

Și, în caz că nu știe ce are de făcut, Grapini a avut grijă să-i dea lecții și lui David Sassoli, noul președinte al Parlamentului European: ”De aceea, dragi colegi noi, vă rog să înțelegeți că depinde de noi să sporim importanța și puterea Parlamentului European! Domnule președinte Sassoli, nu uitați că avem niște sarcini extrem de grele în perioada următoare și vă rog să țineți cont de poziția PE în negocierea cu cele două instituții!”.

