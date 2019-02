Cum a încercat Maria Grapini s-o scoată pe Kovesi cu un vot mai puţin la numărătoarea buletinelor. Reacţia promptă a unei eurodeputate (VIDEO)

Europarlamentarul român Maria Grapini a fost protagonista unui moment penibil, la numărătoarea voturilor din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) pentru funcţia de procuror-şef european.

Grapini a fost surprinsă de europarlamentarul Judith Sargentini (Grupul Verzilor) cum "a sărit" cu numărătoarea un vot dat în favoarea fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi, relatează ziare.com.

Sargentini a oprit-o din această activitate pe Grapini și a renumărat ea voturile.

Comisia care a numărat miercuri voturile date de europarlamentarii LIBE a fost compusă din Judith Sargentini, Roberta Metsola, Monica Macovei și Maria Grapini.

Urna cu voturile a fost pusă pe o masă, iar cei patru europarlamentari au început să le numere unul câte unul.

În momentul în care s-a ajuns la voturile acordate lui Kovesi, Maria Grapini a luat buletinele de vot și a început să le numere. Două dintre acestea păreau însă a fi lipite, iar Sargentini a întrerupt-o pe Grapini.

"Ho, ho, ho", i-a atras atenţia Sargentini.

"Trei, trei, trei", a țipat Grapini, care și-a dat seama că a greșit. "Îmi cer scuze", a continuat aceasta.

"Nu. Dar lasă-mă pe mine să fac asta!", i-a spus Sargentini. Aceasta reia numărătoarea și îi ies cele 26 de voturi date pentru Kovesi.

"Ok", se resemnează Grapini.

Maria Grapini este unul dintre europarlamentarii români care au criticat-o dur pe Laura Codruța Kovesi la audierea de marţi din comisiile Executivului European.

