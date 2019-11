Marian Godină: ”Printre cei care au îngheţat în stradă se numără unii care vor dezbatere. Serios? Eu, unul, nu vreau nicio dezbatere”

Polițistul Marian Godină se poziționează de partea lui Klaus Iohannis în subiectul organizării sau nu a unei dezbateri între candidații care s-au calificat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

Într-o postare pe Facebook, Godină amintește de amplele proteste care au avut loc în ultimii ani în România, ca urmare a măsurilor luate de Guvernele PSD, și precizează că nimeni nu i-a chemat atunci la dezbateri pe oamenii care au ieșit în stradă.

”Eu, unul, nu vreau nicio dezbatere. Nu vreau să o aud, a tot avut ocazia să zică și chiar să facă”, este de părere Marian Godină.

Amintim că președintele Klaus Iohannis, candidat al PNL la alegerile prezidențiale, a transmis marți că nu va exista nicio dezbatere cu Viorica Dăncilă înainte de turul al doilea al prezidențialelor. Iohannis a susținut că „nu poate exista nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat împotriva românilor trei ani de zile” și a precizat că el va „dialoga direct în perioada următoare cu cetățenii, cu jurnaliștii, cu societatea civilă”. (Detalii AICI)

Redăm, mai jos, postarea integrală a lui Marian Godină:

Georgiana mergea lângă mine, ținându-mă de mână, iar eu o întrebam din cinci în cinci minute dacă a înghețat și dacă vrea să plecăm acasă. Îmi răspundea că a înghețat, dar nu vrea să plecăm.

Coloana de câteva mii de oameni înainta pe Calea București îndemnându-i pe curioșii de la geamuri să iasă și ei. "Ieșiți din casă, dacă vă pasă!" Unii ieșeau, alții preferau căldura casei și se mulțumeau să se uite la noi dând perdeaua la o parte. O farfurie s-a făcut țăndări de asfalt, aproape de mulțimea de protestatari, aruncată de la etaj, probabil de vreun țicnit care a ținut să-și arate dezacordul.

Din când în când, îmi scoteam mănușile și mă uitam pe telefon, curios să văd cum e în capitală și în alte orașe.

În coloana de oameni se legau prietenii, atmosfera te făcea să uiți de frig și în fiecare dintre noi năzărea o rază de speranță. Lucrurile se vor schimba.

Am ajuns acasă și, abia după ce ne-am dezbrăcat, am înțeles cât eram de înghețați.

Am deschis televizorul și l-am văzut pe unul care ne ironiza. Pe un canal de televiziune eram făcuți în toate felurile. Cei din cauza cărora ieșiserăm în stradă făceau glumițe pe seama noastră și spuneau că oricum vor merge mai departe. Ne ignorau complet.

Totul fusese în zadar. Aveam o stare de nervi, combinată cu neputință.

Venea săptămâna următoare și o luam de la capăt. Pe Georgiana o luase răceala, dar insista să vină cu mine.

Am stat să-mi amintesc dacă, vreunul din mulțimea aia de oameni a fost chemat la vreo dezbatere. Hmmm...nu cred.

Acum, brusc, se vor dezbateri. Ba mai mult, chiar dintre cei care au înghețat în stradă sunt unii care vor dezbatere. Serios? Dar pe tine te-a ascultat cineva atunci? Ai avut parte de vreo dezbatere?

Eu, unul, nu vreau nicio dezbatere. Nu vreau să o aud, a tot avut ocazia să zică și chiar să facă.

Dacă are ceva de zis pentru mine, cel care am înghețat în stradă, să vorbească într-o pungă și am s-o ascult eu mai târziu dacă o să am chef.

Sau dacă stau bine să mă gândesc și ca să fac și o glumă, aș vrea o dezbatere, dar în engleză. (fără translator)

