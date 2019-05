Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, a declarat luni după condamnarea lui Liviu Dragnea că acesta a trădat valorile social-democrate.

”Nici nu se pune problema să comentez decizia ÎCCJ. PSD își urmează calea, noua cale. Doamna Dăncilă este președintele executiv, la un moment dat va exista un congres, în urma consultărilor vom face tot ce este posibil ca PSD să își continue idealul social-democrat pentru că PSD a făcut multe lucruri bune pentru români şi pentru România şi nu merita să i se întâmple asta”, a declarat Marian Oprișan.

Liviu Dragnea a fost condamnat, luni, de Instanța Supremă, la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

