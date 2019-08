Marian Oprișan a sugerat în cadrul unei ședințe a Consiliului Județean Vrancea că românii care vor participa la mitingul diasporei de pe 10 august din Piața Victoriei ar putea fi bătuți, la fel cum s-a întâmplat anul trecut.

Baronul PSD de Vrancea a fost înregistrat chiar în momentul în care a avut un schimb de replici cu aleșii locali PNL, scrie realitateadevrancea.net.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)

După mai multe dispute cu Ovidiu Burdușa consilier PNL care locuiește în Diaspora, Oprișan i-a transmis că, pe 10 august, are posibilitatea în Piața Victoriei să mai comenteze, nu în plenul Consiliului Județean.

EA ESTE CEA MAI SEXY FEMEIE DIN ARMATĂ! I-A INNEBUNIT PE TOȚI ȘI ACUM S-A DEZBRĂCAT PENTRU PREȘEDINTE! (GALERIE FOTO)

”Dacă nu ne mai bateți o dată”, i-a răspuns Burdușa.

Oprișan a replicat: ”Dar ce credeți că este exclus?”.

După acel moment, toți consilierii PSD și ALDE au început să râdă, deși gravitatea spuselor lui Oprișan fusese evidentă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.