MARIAN OPRIȘAN, explicații HALUCINANTE după ce a sugerat că românii pot fi din nou bătuți pe 10 august: 'Un schimb amuzant de replici'

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a oferit explicații halucinante după ce în spațiul public a fost distribuită o înregistrare în care apare sugerând că manifestanții de la protestul din 10 august ar putea să fie din nou bătuți de jandarmi. 'Baronul' de Vrancea a explicat că a folosit remarca „Ce credeți că nu vă mai putem bate o dat ca pe 10 august” în timpul ședinței ordinare de la CJ pentru a destinde atmosfera.

„Informațiile aparute în mass media, vizavi de schimburile de replici din cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea din data de 8 august 2019, sunt deformate în mod tendențios, drept pentru care consider că opinia publică trebuie să afle cum stau lucrurile în realitate.

Grupul consilierilor PNL Vrancea are de fiecare dată, în cadrul dezbaterilor, atitudini agresive, abordează subiecte care nu fac obiectul ședinței, doar pentru a scoate vorbele din context și a face subiecte senzaționale de presă.

În cadrul ședinței ordinare din 8 august, liberalii au pertuberat încontinuu solemnitatea ședinței, au căutat cu orice preț motiv de scandal, practic timp de o oră și jumătate m-au provocat fără oprire, doar, doar vor putea specula ceva.

Când discutam despre organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, s-a ajuns la un schimb amuzant de replici cu un consilier liberal, iar cuvintele mele, spuse în glumă la atacurile continue ale acestuia, au fost singurele de care s-au putut agăța pentru a crea un subiect de presă

Nu am transmis vreun mesaj românilor participanți la miting! Din contră, nu-mi doresc să revăd violențele de la manifestările de anul trecut.

Din păcate, PNL Vrancea nu are planuri sau realizări proprii pe care să le facă cunoscute, de aceea campania lor electorală constă doar în a mă denigra, pentru a atrage simpatia cetățenilor și a mai câștiga, astfel, un vot.

Fixațiile asupra unei persoane se pot diagnostica în medicină. Mult mai greu este însă să-i convingi pe oameni că meriţi încrederea lor, pentru că acest lucru se întâmplă doar atunci când munceşti şi îţi canalizezi întreaga activitate în interesul comunităţii pe care o reprezinţi.

Reiterez că nu am sugerat nimănui nimic! De aceea, în tot ceea ce voi face, nu voi mai ține cont decât de dorințele cetățenilor, făcând abstracție de opiniile ipocrite ale adversarilor mei politici”, a explicat președintele Consiliului Județean Vrancea.

Amintim faptul că Marian Oprișan a sugerat în cadrul unei ședințe a Consiliului Județean Vrancea că românii care vor participa la mitingul diasporei de pe 10 august din Piața Victoriei ar putea fi bătuți, la fel cum s-a întâmplat anul trecut.

Baronul PSD de Vrancea a fost înregistrat chiar în momentul în care a avut un schimb de replici cu aleșii locali PNL, scrie realitateadevrancea.net.

După mai multe dispute cu Ovidiu Burdușa consilier PNL care locuiește în Diaspora, Oprișan i-a transmis că, pe 10 august, are posibilitatea în Piața Victoriei să mai comenteze, nu în plenul Consiliului Județean. ”Dacă nu ne mai bateți o dată”, i-a răspuns Burdușa. Oprișan a replicat: ”Dar ce credeți că este exclus?”.

