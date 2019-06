Marian Oprișan, vicepreședintele PSD și șeful Consiliului Județean Vrancea, a fost huiduit de social-democrați în timp ce își susținea discursul de la Congresul PSD.

Huiduielile au început încă din momentul în care Oprișan a apărut pe scena Sălii Palatului.

„Pleacă! Lasă-ne!” au strigat câțiva pesediști din sală.

În aceste condiții, Oprișan a renunțat la discurs și a părăsit scena.

