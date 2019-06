Marian Oprișan: Liviu Dragnea o teroriza pe Viorica Dăncilă (VIDEO)

Baronul Marian Oprișan a declarat, vineri, după ședința CEx a PSD că Liviu Dragnea o teroriza pe Viorica Dăncilă.

Oprișan a reiterat faptul că o va susține pe Dăncilă șa șefia partidului, sâmbătă, la Congresul PSD.

‘Dacă Dăncilă nu ar fi fost prim-ministru, eu tot aș fi susținut-o la șefia PSD dintr-un motiv extrem de serios: este un politician cinstit, este o femeie cinstită, este o femeie care, cu siguranță, s-a eliberat de acordul pe care îl avea cu fostul președinte al partidului, care după părerea mea o teroriza’.

E MARELE SECRET AL LUI TEO TRANDAFIR! INCREDIBIL CINE E DE FAPT PRIMUL EI SOȚ! A FOST ȚINUT LA SECRET

Întrebat dacă Dragnea îl teroriza șie pe el, Oprișan a declarat că îi era mai greu cu el.

“Cu mine era mai greu, mai complicat”, a spus Oprișan.

PANICĂ LA PALAT! PRINȚUL CHARLES ÎN STARE GRAVĂ! IMAGINI GREU DE PRIVIT! A AFLAT ULTIMELE CUVINTE ALE PRINȚESEI DIANA

Oprișan a mai adăugat că acordul nu a fost acceptat de Dăncilă, ci ”impus”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.