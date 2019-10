Democrație à la PSD. Oprișan: Ana Birchall ar trebui să-și țină gura! (VIDEO)

Marian Oprișan a declarat că Ana Birchall ar trebui să-și țină gura. Baronul PSD de Vrancea a avut această reacție după ce ministrul Justiției a dat de înțeles că nu susține Secția specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, în forma în care există ea acum.

„Ana Birchall ar trebui să-și țină gura! Puțin, sau mai mult, din anumite puncte de vedere. Asta din cauza faptului că, eu o spun cu toată responsabilitatea, atâta timp cât judecătorii din România intră sub jurisdicția de anchetă a DNA, niciun cetățean nu poate avea garanții că poate exista un proces echitabil între acel cetățean și DNA. Nu există egalitate de arme și-ntr-o zi o să explic acest lucru. Dacă acuzarea îl poate ancheta și pe judecător, poate face de 30 de ori mai mult decât poate face un cetățean. Existența Secției speciale e perfect justificată și s-a născut ca soluție la marile abuzuri făcute de parchetele din România”, a declarat Marian Oprișan.

Liderul social-democrat a venit cu aceste acuzații în contextul în care, până la înființarea Secției speciale, o creație PSD-ALDE, exista în cadrul DNA un serviciu de anchetare a magistraților.

Întrebat dacă Birchall a încălcat linia partidului, Oprișan a răspuns: „Nu că a încălcat, dar a exagerat”.

