Marele perdant al PSD în zona Moldovei la alegerile europarlamentare, baronul Marian Oprișan se visează președintele României.

Potrivit unor surse g4media.ro, liderul PSD Vrancea, a lăsat să se înțeleagă, luni seară, după condamnarea lui Liviu Dragnea, că scopul său este să fie desemnat drept candidat al partidului la prezidențiale, în toamna acestui an.

Marți, însă, Oprișan nu a mai dorit să discute concret despre visul său, dar a susținut vehement că nu el a pierdut alegerile în Vrancea, ci ”PSD-ul lui Liviu Dragnea”.

“Nu am pierdut alegerile la Focşani şi judeţul Vrancea (...) le-a pierdut PSD-ul lui Liviu Dragnea. Alegerile au fost pierdut pe actiunie lui Liviu Dragnea... Eu am avut poziţii divergenţe permanent. Mi-a fost mai mai dragă stabilitatea şi solidaritatea partidului.”, a spus baronul PSD.

Acesta a adăugat că “PSD arată mai frumos fără Liviu Dragnea”.

