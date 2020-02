Marian Oprișan: Din cauza ”Colectiv” nu are Moldova autostradă (VIDEO)

Baronul PSD de Vrancea, Marian Oprişan, a declarat că dacă nu exista dezastrul de la Colectiv, Moldova avea acum autostradă.

„De 30 de ani mă rog de toate guvernele României, de stânga sau de dreapta, să facem autostradă și aeroport. (…) Când în Focșani, sau pe lângă Focșani, va trece autostrada și vom avea aeroport, pentru că prima dată am încercat pe amplasamentul lui 1921 (unitate militară de la marginea orașului) fosta unitate de aviație și, ce să vezi? A venit #Colectiv și a căzut Guvernul”, a declarat liderul PSD Vrancea, citat de Realitatea de Vrancea.

Și declarațiile halucinante nu s-au oprit aici. Oprişan a mai susținut că liberalii ar avea ca model propaganda nazistă: „O să muriţi de râs, de la Goebbels, șeful propagandei naziste, spunea în felul următor: 'repetă o minciună de un milion de ori și va deveni adevăr'. Asta face PNL în România. (...) Unde-s hoţii de la PSD?”.

Marian Oprișan a mai declarat că el este un om cinstit, care a obținut tot din muncă cinstită, căci nimeni nu a reușit până acum să demonstreze contrariul. (Detalii AICI)

Vineri, el a fost reales în funcția de președinte al PSD Vrancea, funcție pe care o deține din 1992. Nu a avut niciun contracandidat.

