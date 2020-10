Scos de Marcel Ciolacu de pe lista candidaților PSD pentru un loc de parlamentar, Marian Oprișan a fost desemnat vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea, instituție pe care a condus-o până la alegerile locale din 27 septembrie 2020.

Marian Oprișan revine la Consiliul Județean Vrancea, în funcția de vicepreședinte

Răsturnare de situaţie în Consiliul Judeţean Vrancea, acolo unde joi au fost aleşi vicepreşedinţii legislativului judeţean. Aceştia sunt Marian Oprişan, de la PSD şi Ionel Cel Mare, preşedintele ALDE.

Desemnarea celor doi vicepreședinți ai CJ Vrancea s-a făcut prin vot secret.

Alegerea reprezintă o lovitură pentru noul preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, liberalul Cătălin Toma, care părea că l-a convins pe generalul Cel Mare să vină alături de el în conducea instituţiei, scrie adevărul.



Marcel Ciolacu: Consider că Marian Oprișan nu ar trebui să candideze pentru o funcție în Parlament, nu este oportun

DURERE IMENSĂ pentru Liviu Dragnea! CE a făcut Irina Tănase chiar de ziua lui

Amintim că Marcel Ciolacu a spus că Marian Oprișan nu va fi pe liste la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Candidatura baronului din Vrancea pentru un loc la senat a fost respinsă în data de 21 octombrie, de conducerea centrală a PSD.

„Nu va fi pe liste niciun candidat trimis în judecată. Este o decizie clară și asumată (...) Listele de la Vrancea au fost invalidate. Acest lucru înseamnă că se declanșează din nou procedura și din nou vom lua decizia finală în această seară. Consider că Marian Oprișan nu ar trebui să candideze pentru o funcție în Parlament, nu este oportun. Este oportun să rămână vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea", a declarat Marcel Ciolacu.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Talk B1”, Marian Oprișan a susținut că decizia de a se retrage de pe listele pentru Senat îi aparține și a fost luată „de dragul organizației” PSD Vrancea și al locuitorilor județului.

”De dragul organizației pe care am construit-o împreună cu colegii mei primari, viceprimari, consilieri, cu ceilalți membri PSD... pentru mine e mai importantă viața organizației și a cetățenilor județului Vrancea decât o funcție în Parlamentul României. Chiar dacă colegii mei sunt în acest moment supărați pe mine că am luat această decizie, chiar dacă ei m-au susținut, am renunțat la a mai candida”, a spus Oprișan.

Marian Oprișan a pierdut, după 20 de ani, mandatul de președinte al CJ Vrancea la alegerile locale din 27 septembrie 2020

În judeţul Vrancea a fost o prezenţă la vot de 50.13% (156.117 voturi). După centralizarea a 98% din voturi, Cătălin Dumitru Toma, sustinut de PNL si USR-PLUS, a adunat 41.54% din voturi (63.209), iar baronul PSD Marian Oprişan a obtinut 37.9% din voturi (57.648). Cătălin Dumitru Toma are 43 de ani și este senator PNL din 2016.

Marian Oprișan, în vârstă de 55 de ani, era considerat unul dintre "greii" PSD, el fiind în partid încă din vremea FSN-ului lui Ion Iliescu, mai exact din 1990.

A fost președinte al Consiliului Județean Vrancea de 20 de ani, după ce anterior a fost vicepreședinte al CJ, timp de 5 ani.