Marian Oprişan, supărat că nu mai e băgat în seamă: „Educaţia te obliga să mulţumeşti PSD-ului şi administraţiei PSD!” (VIDEO)

Fostul baron PSD de Vrancea, Marian Oprişan, s-a supărat că nu a fost băgat în seamă la evenimentele prilejuite de Ziua Primei Uniri. Oprişan chiar a întrerupt un discurs al actualului şef al Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma (PNL) pe motiv că acesta a uitat să mulţumească PSD-ului pentru reuşitele din judeţ, informează B1 TV.

Cătălin Toma: „Vreau să mulţumesc tuturor celor prezenţi, scuzaţi intervenţiile celor care se simt acum, într-o formă sau alta, apăsaţi...”

Marian Oprișan: „Celor care le-au făcut...”

Cătălin Toma: „Dar, vedeţi dumneavoastră, educaţia este cea care trebuie să existe şi încă o dată...”

Marian Oprișan: „Educaţia te obliga să mulţumeşti PSD-ului şi administraţiei PSD!”

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.