Marian Vanghelie: Am primit clasarea a două dosare din perioada Kovesi. Am fost amenințat că voi face 10 ani de pușcărie (VIDEO)

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă, că au fost clasate două dosare deschise în perioada în care Laura Codruța Kovesi era șefa DNA. Este vorba despre un dosar în care Vanghelie era suspect de abuz în serviciu pentru fapte comise în 2008 și un altul în care fostul edil era cercetat in rem pentru instigare la abuz în serviciu, alături de generalul Mitică Iliescu.

Marian Vanghelie anunță că au fost clasate două dosare în care era cercetat

”Aceste dosare au fost făcute înaintea celui în care am fost arestat. În acel moment, se căuta o formulă pentru a fi arestat. Unul dintre ele a fost mediatizat, cu generalul Iliescu. În al doilea am fost amenințat că voi fi arestat, că nu am vrut să dau declarații. Acum patru ani, când am candidat, am fost chemat exact după ce mi-am depus candidatura, pentru a da declarații. Am spus că nu.

Două persoane care nu știm cine sunt au spus că au aflat că am luat 2,5 milioane de euro șpagă într-un hotel. (...) După cinci ani de hărțuire, după tot felul de chemări la DNA și încercând tot felul de lucruri cu mine în toată această perioadă, fapta nu există. (...) Nu a existat luare de mită, nu a existat nicio întâlnire, nu a existat nimic din ceea ce au spus cele două personaje sinistre pe care nimeni nu le cunoaște. (...) Am fost chemat, am fost amenințat că voi face 10 ani de pușcărie, mi-a fost nevasta chemată, mi-a fost soacra chemată, mi-au spus că ni se ia tot și voi ajunge pe drumuri”, a declarat Marian Vanghelie.

Marian Vanghelie: Laura Codruța Kovesi să spună adevărul

În aceste condiții fostul primar al Sectorului 5 a spus că are pretenția ca Laura Codruța Kovesi să iasă și ”să spună adevărul”, iar, în caz contrar, Vanghelie se va adresa instanței.

În primă fază, avocații mei vor face o reclamație la CSM, la Secția de procurori și le dau posibilitatea judecătorilor care au fost în caz, șefului de secție, domnul Gheorghe Popovici, și doamnei Kovesi să spună adevărul. Dacă recunosc că au fost puși de cineva – eu nu cred că toată lumea trebuie să facă pușcărie – eu vă spun că mă opresc. Dacă nu recunosc, mă voi îndrepta către Tribunalul București, la Secția civilă”, a mai spus Marian Vanghelie.ESTE SAU NU AFECTATĂ RESPIRAȚIA DE PURTAREA MĂȘTII? UN MEDIC CHIRURG A FĂCUT ANUNȚUL

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Pe 10 iulie 2015, Marian Vanghelie a fost eliberat după patru luni de arest preventiv. Potrivit DNA, în perioada 2006 — 2014, Vanghelie, în calitate de primar al sectorului 5 din București, ajutat de Mircea-Sorin Niculae și parțial de Laura Ciocan, a solicitat și primit de la Marin Dumitru foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentând un "comision" de 20% din încasări) pentru atribuirea de către Primăria sectorului 5 și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achiziții publice firmelor controlate de omul de afaceri Marin Dumitru, dar și pentru a dispune efectuarea plății lucrărilor aferente acestor contracte (valoarea totală este de aproximativ 738.019.000 de lei).