Marian Vanghelie a comentat vineri seară pentru B1 TV, în emisiunea moderată de Sorina Matei cazul Caracal, despre care a precizat că pentru aflarea adevărului trebuie făcută o analiză amplă asupra celor care au condus România în ultimii 10 ani. El este de părere că în perioada următoare vor apărea dezvăluiri halucinante despre alte peste 100 de victime ucise în Caracal.

Marian Vanghelie a refuzat să dezvăluie sursa acestor informații.

"Apropo de Caracal și de PSD, că acesta ar fi vinovat de ce se întâmplă acolo. Îmi pare rău că cei din PSD nu ies public să spună ce cred că s-a întâmplat acolo! Problema de la Caracal aș despica-o și aș face o analiză mai amplă. Aș vrea să văd cine a condus ultimii 10 ani de zile, cum a fost condus ministerul de Interne, susținut de domnul Coldea și de domul Maior. Coborând de la domnul Tobă care a condus IGP-ul, ducându-mă în jos și văzând toți oamenii numiți în fiecare județ și întrebarea mea este: credeți că domnul Coldea nu a știut ce se întâmplă la Caracal sau domnul Tobă?

O să vedeți ce o să apară în perioada următoare. Peste clanurile interlope avem niște Clanuri care au condus țara asta.

Acolo sunt peste 100 și ceva de oameni morți. Să se sape bine sub betoane...să se sape bine. O să aflați în următoarea periaodă cu toate formulele care se înceacă să se mușamalizeze...Acolo este o implicare mare", au fost declarațiile halucinante ale lui Marian Vanghelie.

El a refuzat să spună însă de une are sursele pentru această informație, în ciuda insistențelor moderatoarei emisiunii și a invitaților.

"În următoarea perioada vor ieși date exacte. Sunt instituți ale statului român care știu ce am vrut să spun", a conchis Marian Vanghelie.

Un alt subiect de discuție în cadrul emisiunii a fost relațiile pe care Marian Vanghelie le-a avut cu deputatul Dan Ciocan și fratele său Cornel Ciocan, oamenii care controlează Caracalul. Vanghelie a vorbit despre un contract în valoare de 3,5 milioane de euro, atribuit de primăria sectorului 5, firmei lui Ciocan în perioada în care , acesta era primar.

'"Știu că unul dintre frați este deputat, și îl știu și pe celălat frate. Am înțeles că a fost condamnat . Nu știu exact ce face. Ciocan Cornel nu cred ca e membru în PSD. Nu am o relație de prietenie.

Au fost niște licitatii pentru drumuri. Luasem niste credite și au câștigat 20 de firme . Am avut și niște mici incidente și l-am dat și afară dintr-o lucrare.

Cand vorbiti de banii publici 3 milioane de euro nu înseamnă o sumă foarte mare. Sunt licitatii de la 20 de milioane până la 500 de milioane. Sumele nu le fac nici eu nici domnul Ciocan. Erau firme de specialitate.

Sunt foarte multe licitatii. Alte firme de la sectorul 5 au câstigat licitatii si mai mari", a declarat Marian Vanghelie.

