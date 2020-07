Marian Vanghelie: „Merg către alegeri cu toată viteza” / „Victor Ponta, la câte nenorociri a creat, ar trebui exclus din politică” (VIDEO)

Fostul primar Marian Vanghelie, care a anunțat că va candida la locale în 2020, a subliniat că merge „către alegeri cu toată viteza”. Întrebat marți seară, în direct pe B1 TV, dacă printre politicienii cu care negociază se numără și Victor Ponta, liderul Pro România, el s-a întrebat retoric dacă nu cumva „e o glumă”.

