Mario De Mezzo (PNL): 70% din cabinetul lui Vlad Voiculescu e reprezentat de consilieri onorifici. E nevoie să numești pe cineva consilier onorific ca să ai fructe proaspete în minister? (VIDEO)

Mario De Mezzo, membru PNL și director general al Oficilului Român pentru Drepturi de Autor, a precizat că 70% din cabinetul lui Vlad Voiculescu este format din consilieri onorifici, iar unul dintre aceștia este Marian Rădună, care anterior activității la Ministerul Sănătății „se asigura că într-un lanț de hipermarketuri legumele și fructele sunt proaspete”. „E nevoie să numești pe cineva consilier onorific ca să ai fructe proaspete în minister?”, a întrebat retoric liberalul, miercuri, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Referitor la scrisoarea deschisă adresată ministrului Vlad Voiculescu, Mario De Mezzo a declarat: „În primul rând, aș vrea să menționez că 70% din cabinetul domnului ministru Voiculescu este reprezentat de consilieri onorifici. Aș putea înțelege și aș putea zice că este foarte bine în contextul în care, de exemplu, între consilierii onorifici l-am fi găsit pe, nu știu, șeful clinicii din Munchen, șeful spitalului nu știu care din Viena, directorul de nu știu unde din Statele Unite. Îl avem, în schimb, între consilierii onorifici pe domnul Marian Rădună, care înainte de a fi consilier onorific a fost lucrător logistic la legume-fructe, adică omul se asigura că într-un lanț de hipermarketuri legumele și fructele sunt proaspete – un fel de logistică, cum ar veni. Am înțeles, e important să avem fructe și legume proaspete în supermarketuri, e important să avem fructe și legume proaspete și în minister, dar e nevoie să numești pe cineva consilier onorific ca să ai fructe proaspete în minister?”.

„Mai mult decât atât, eu am pus niște întrebări foarte clare și concrete acolo. Am plecat de la domnul Rădună, că pe dumnealui îl cunosc și îl cunosc din niște interacțiuni destul de nefericite pe Facebook. Dumnealui are o gașcă de online bullying – am inventat eu acest termen. Știți că noi ne luptăm cu bullying-ul în școli și îi învățăm pe copiii noștri să nu facă bullying. Ei, bine, domnul Rădună este șeful unei găști de online bullying. (...) Dacă intrați pe anumite pagini – și vi le pot zice – veți vedea că , inclusiv pe paginile domnului Voiculescu, de câte ori sare câte cineva să pună la îndoială orice zic dumnealui sau alții, Marian Rădună cu gașca lui de online bullies sunt acolo vigilenți efectiv să hărțuiască, acesta este cuvântul”, a mai spus liberalul.

Mario De Mezzo a explicat că, deși conduce o instituție din administrația publică centrală, nu poate intra în clădirea Guvernului cu legitimația de serviciu. În schimb, consilierul onorific al lui Vlad Voiculescu „intră peste tot”.

„N-aș vrea să fiu înțeles greșit, și mie îmi place să mănânc merele proaspete, nu îmi place să mănânc merele stricate, dar e nevoie să fii consilier de stat? Cred că nu mai înțelegem niște lucrurile în țara aceasta. Eu conduc o instituție din administrația publică centrală, se numește Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Personal, cred că experiența mea mă califică, am fost în lumea editorială trei ani de zile, înțeleg cu drepturile de autor, o conduc. Am o legitimație de serviciu. Eu, cu această legitimație, nu pot să intru în clădirea Guvernului, nu pot, pentru că, dacă merg la Guvern, dau un telefon, vine cineva și mă ia de la poartă, și mă duce unde am eu nevoie. Domnul Rădună, de exemplu, nu e doamna Șoșoacă și tot intră peste tot, adică sunt curios – dumnealui are o legitimație cu care intră în Guvern oricând? Care sunt lucrurile cu care îl consiliază pe domnul ministru?”, a adăugat Mario De Mezzo.

