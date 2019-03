Încă un ministru din Guvernul Cioloș ia distanță de PLUS: ''Am fost foarte supărat când Ion Ilici Iliescu a spus că 'proprietatea e un moft'. Acum văd că unii gândesc mai departe''

Marius Bostan, ministru pentru Societatea Informaţională în Guvernul tehnocrat, a luat peste picior declarațiile făcute de Oana Bogdan, membru în conducerea PLUS. Bogdan pledase pentru renunţarea la dreptul de proprietate, precum şi la traiuri în cupluri, în favoarea traiului în grupuri. (Detalii AICI)

”Am fost foarte supărat când Ion Ilici Iliescu a spus că „proprietatea este un moft”. Acum văd că unii gândesc mai departe și sunt în consens cu tătucul și spun că se va desființa. Alături de agricultură. Și vom elibera toți porcii domesticiți care se vor sălbătici. Nu cred că acești porci se pot înmulți necontrolat și vor putea câștiga și alegerile în anumite teritorii dar totuși poate cineva va scrie o carte despre această Nouă fermă – 2084. În timpul vieții mele voi încerca să nu ajungem să mâncam numai ce culegem și nu vom trăi în grupuri în loc de cupluri. Nu vă spun cum va arăta arhitectura viitorului. Totul o fermă uriașă unde Guvernul va administra terenurile. Va fi totul sistematizat. Nu numai la noi ci pe tot teritoriul Uniunii. Oare cine va fi Komisar?” a scris, pe Facebook, Marius Bostan.

Și nu este singurul ministru din Guvernul Cioloș care a criticat declarațiile Oanei Bogdan. Raluca Prună, fost ministru al Justiției, membru PLUS, a transmis că nu poate fi sub nicio formă de acord cu afirmațiile colegei sale și că se desparte categoric de PLUS, pe care nu îl înțelege de ce intră captiv într-un astfel de subiect. (Detalii AICI)