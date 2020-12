Întrebat dacă ar urma să dacă social – democrații ar urma să facă o alianță cu AUR în Parlament, deputatul PSD, Marius Budăi, a ținut să precizeze că partidul ar trebui să își clarifice, înainte, doctrina politică.

Totodată, referitor la opoziția din cadrul legislativului, deputatul PSD este de părere că aleșii trebuie să găsească o cale de dialog, în interesul populației.

„În primul și în primul rând, colegii de la AUR trebuie să își clarifice doctrina politică și ceea ce vor să reprezinte. (...) Eu cred că în Parlament, indiferent dacă ești în opoziție sau la putere trebuie să reprezinți toți cetățenii, nu doar pe cei care te-au votat. Să încerci prin dialog și prin negociere, cu puterea sau cu opoziția să promovezi acele proiecte legislative care fac bine țării.

Dar aceste generalizări, nu cred că fac bine României, pentru că duc la dezbinare. Niciun partid în România, nici AUR, nici PSD nici PNL nu este stăpânul adevărului absolut”, a declarat deputatul PSD, Marius Budăi.

