Marius Budăi, întrebat dacă mai sunt bani de pensii: ”Nu răspund cu da sau nu”

Marius Budăi, ministrul Muncii, a precizat că nu poate răspunde cu das au nu la întrebarea dacă sunt bani la buget pentru plata pensiilor „din respect pentru părinții și bunicii noștri”.

Totodată, acesta a adăugat că în trimestrul doi al anului excedentul la fondul de pensii este de 218 milioane de lei.

„Nu răspund cu da au nu. Pot spune da simplu, dar eu zic că merită o discuție foarte serioasă acest subiect. Am explicat și nu o să obosesc să explic foarte clar, din respect pentru părinții și bunicii noștri, cum le spun eu, pentru că au nevoie, din partea autorităților să aibă această siguranță a zilei de mâine, așa cu pensiile încă mici pe care le avem în România. Suntem în situația în care, în 2017, am avut un deficit la fondul de pensii de aproximativ 18 miliarde de lei. Suntem în situația în care în 2018, deficitul a scăzut extrem de mult, spre 4,2 miliarde lei. Am spus eu la un moment dat, spre zero. E un salt foarte mare, de la 18 la 4, de aceea mi-am permis această comparație. Suntem în situația, într-adevăr, în care în primul trimestru al anului 2019 încă avem deficit la pensii, dar iată că excedentul pe trimestrul doi deja este de 218 milioane de lei, deci ușor ușor crește aici”, a declarat Marius Budăi, într-o conferință de presă organizată la Târgu-Jiu.

În România 6% din PIB se folosește pentru plata pensiilor, cu mult sub media înregistrată în Uniunea Europeană, a menționat ministrul.

„Suntem în situația în care cu peste 300 de miliarde a crescut Produsul Intern Brut al României, din 2016 până în prezent. În acest an, Produsul Intern al României atinge valoarea de o mie de miliarde, peste o mie de miliarde, 1031 chiar. E premieră pentru România să avem peste o mie de miliarde de euro Produsul Intern Brut al României. Mai mult de atât, suntem în situația în care 6% din Produsul Intern Brut se folosește pentru plata pensiilor, ori media Uniunii Europene e aproape de 13, deci noi suntem de două ori sub media Uniunii Europene. Toate aceste cifre, coroborate cu estimările de creșteri pe viitor ale Produsului Intern Brut, ne îndreptățesc să credem, și mai ales ceea ce s-a întâmplat 2017-2018. Am avut parte de declarații iresponsabile, le-am spus eu, din partea colegilor din opoziție, care spuneau că nu o să mai plătim pensile și salariile chiar din 2017. Ori acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat Marius Budăi, potrivit știripesurse.ro.

Reamintim că, președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind sistemul public de pensii, care prevede o creștere a punctului de pensie. Aceasta va intra în vigoare treptat, începând cu 1 septembrie 2019 și încheind cu 1 septembrie 2021.