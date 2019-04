Marius Budăi, ministrul Muncii, a prezentat, la Palatul Victoria, rezultatul recalculării pensiilor din grupa I și a II-a de muncă.

Social-democratul a ținut morțiș să prezinte inclusiv creșterea de pensii în cazul fostelor balerine și a foștilor angajați ai Circului Globus: ”Pensionar care a lucrat în calitate de acrobat la Circul Globus, de la 1354 de lei la 1883 de lei, creștere de 39%. (...) Și, nu în ultimul rând, o balerină pensionară, de la 1658 de lei la 2197 de lei, cu un procent de 33%. Am făcut aceste precizări pentru că cifrele au fost foarte așteptate”.

