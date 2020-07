Marius Budăi (PSD): Comisia parlamentară de anchetă privind achiziţiile şi gestionarea stării de urgenţă cere explicaţii Guvernului

Comisia parlamentară de anchetă privind achiziţiile şi gestionarea stării de urgenţă cere explicaţii Guvernului, anunță, marți, deputatul PSD Marius Budăi, care a preluat şefia Comisiei.



"Astăzi a avut loc prima întrunire a Comisiei de anchetă privind achiziţiile şi gestionarea stării de urgenţă şi inclusiv a stării de alertă. Au fost prezenţi toţi colegii. Activitatea noastră în prima parte a şedinţei s-a axat pe măsuri organizatorice, memorii către birourile permanente, Regulamentul comisiei. Ulterior am decis solicitarea de informaţii către Guvernul României, Secretariatul General, Ministerul Sănătăţii, ONAC, Ministerul Finanţelor, MAI, MAE, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Şi, bineînţeles, vom solicita Guvernului să ne prezinte componenţa clară a Comisiei pentru Comunicare Strategică, actele normative de înfiinţare, de cine este condusă şi cine răspunde sau, în eventualitatea unor situaţii care se vor demonstra sau nu, de comunicarea eronată către public şi către mass-media", a declarat Marius Budăi la Parlament, la finalul şedinţei.



Budăi a mai anunţat că parlamentarii solicită Guvernului detalii legate de pandemia cu noul coronavirus, de la informarea iniţială a NATO până în prezent, amintind totodată despre cazul de la Unifarm, unde directorul este trimis în judecată pentru corupție.



"Iată că această situaţie nu va mai putea fi invocată în relaţia cu comisia parlamentară. Este o încercare proastă din partea domnului Orban şi a PNL. Putem spune că PNL secretizează hoţia la Unifarm. De altfel, domnul director numit la Unifarm este un fost candidat PNL la CJ Constanţa din partea PNL. Am observat ieri în Parlament că domnul Orban nu a dorit să comunice dacă are sau nu legături cu acea doamnă care a propus şpaga către Unifarm, nu a răspuns întrebărilor noastre. De această dată, Comisia i le va adresa domnului Orban în scris şi va fi obligat prin legile statului şi prin decizia CCR să răspundă la întrebările Comisiei dacă a intervenit sau nu să se rezilieze sau nu contractul cu acele măşti proaste, dacă a avut cunoştinţă despre ceea ce se întâmplă la Unifarm", a afirmat deputatul PSD, potrivit Agerpres.



În final, acesta a făcut un apel către societatea civilă pentru persoanele care îşi doresc să discute cu parlamentarii comisiei de anchetă, cu referire la cetăţenii intraţi în ţară, amendaţi, carantinaţi, la cetăţenii internaţi chiar dacă erau asimptomatici sau izolaţi.



"O atenţie deosebită vom acorda în primă facă şi cazului Suceava şi vom solicita şi de acolo clarificări. De acolo vom invita la Comisie în dezbatere, fie pe cale online, fie prezenţă fizică la Parlament, medici care au fost implicaţi în acel război cu pandemia. Şi vom vrea şi noi să auzim şi să prezentăm diploma de doctor a domnului preşedinte Flutur de la Suceava", a adăugat Marius Budăi.